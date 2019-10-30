2019-10-30T14:30:48+03:00
Общество

Здание областного архива построят в Кемерове

Оно расположится на улице Волгоградская
Яна ПОПОВА
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Здание областного архива построят в Кемерове. ФОТО: vk.com/tvoikuzbass42Здание областного архива построят в Кемерове. ФОТО: vk.com/tvoikuzbass42
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В Кемерове построят здание областного архива. Хранилище разместят на Волгоградской улице.

Разработкой плана нового объекта занимаются специалисты института «Кузбасспроект». Так, в здание архива вместит около двух миллионов томов документов на площади 9,5 тысячи квадратных метров. Состоять помещение будет из двух блоков. В первом обустроят основные залы архивохранилища, а во втором будут находиться административная часть и зона для посетителей.

По данным областного департамента строительства, в гостевой зоне на первом этаже откроют выставочные и читательские залы, конференц-зал, холл и фойе, а также отдельные кабинеты для приема посетителей.

Отметим, фасад здания выполнят с учетом современных тенденций – в его архитектуре соединяться разные фактуры: витражное остекление, алюминиевые композитные панели, натуральный камень и керамогранитная плитка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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