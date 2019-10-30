Колонии Кузбасса к Новому году выпустят 37 тысяч плюшевых мышей

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-30T19:08:44+03:00

Колонии Кузбасса к новому году выпустит 37 тысяч плюшевых мышей. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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В Кузбассе заключенные нескольких колоний к Новому году сошьют 37 тысяч плюшевых мышей. Игрушки можно будет найти в разных магазинах области.

Символ грядущего года - мышек - уже изготавливают на швейных участках осужденные сразу трех кузбасских колоний. До конца ноября работникам предстоит сделать более 37 тысяч игрушек на сумму 2,7 миллиона рублей.

По данным ГУФСИН по Кемеровской области, такие изделия можно будет приобрести в сетевых магазинах. Заказ на изготовление мышек разместила компания, которая является давним партнером УИС «Кузбасс».

Отметим, в колониях области уже есть опыт пошива сувенирных изделий. К прошлым новогодним праздникам здесь изготавливали игрушки, детские сумки, рюкзаки под конфеты и подарки в виде зверей-символов года. Сейчас в общей сложности на производстве заняты 93 человека, отбывающих наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU