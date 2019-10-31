СЕГОДНЯ 03:10 2019-10-31T03:10:14+03:00

Спасайся, кто может: новокузнечанам на подтопляемых территориях предложили позаботиться о своей безопасности. ФОТО: камеры наблюдения УЗНТ города Новокузнецка.

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В Новокузнецке после того, как поднялась вода в реке Томи, объявлено штормовое предупреждение. Горожанам же, чьи дома попадают в зону подтопления, рекомендуют позаботиться о своей безопасности.

Сообщение о том, что вода в реке Томи может достичь опасных отметок, разместила Единая дежурно-диспетчерская служба города Новокузнецка. Специалисты отмечают, что вода может выйти на пойменные участки и подтопить прибрежные территории. Так, 30 ноября ее уровень достиг 570 сантиметров.

- Напоминаем, гражданам, проживающим в зоне подтопления о необходимости принятия мер к обеспечению собственной безопасности и сохранности своего имущества, - говорится в сообщении.

В свою очередь гидрологи отмечают, что уровень воды поднялся из-за длительных и обильных осадков. В среду, когда осадки прекратились в большинстве территорий, уровень воды немного снизился. Однако 31 октября и 1 ноября по-прежнему ожидаются небольшие осадки. На 2 ноября синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега по югу области.

В пресс-службе ЕДДС также напомнили, что по вопросам подтопления на территории города можно обращаться по телефонам: 32-15-15, 32-16-16, Новокузнецкого района: 32-42-52, с мобильного телефона – 112

ИСТОЧНИК KP.RU