За ночь трое кузбассовцев напали сразу на двоих водителей такси

СЕГОДНЯ 03:43 2019-10-31T05:36:11+03:00

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В Кузбассе трое приятелей напали на водителей такси, чтобы вернуть нетрезвого товарища, который проживал в другом городе, домой.

К полицейским обратились два жителя Березовского. На них напали трое неизвестных. Злоумышленники останавливали в городе машины и, оказавшись в салонах, начинали душить и избивать водителей. Затем пассажиры высаживали владельцев авто и скрывались.

Нападавшими оказались два местных жителя 23 и 24 лет, а также 20-летний житель Полысаева. Кроме того, все они уже были судимы за различные преступления.

Мужчины рассказали, что вместе распивали спиртные напитки, а после решили помочь другу вернуться домой в другой город. Для этого они и похищали автомобили. Однако попасть с первого раза в пункт назначения не удалось: водитель не справился с управлением и попал в кювет. Тогда товарищи снова решили украсть машину и завершить задуманное.

- Следователем в отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по статье «Разбой». Им грозит до десяти лет лишения свободы, - дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, на время следствия подозреваемые заключены под стражу. Оба транспортных средства сотрудники полиции вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU