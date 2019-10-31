2019-10-31T05:01:01+03:00
Происшествия

Двое подростков из Новокузнецка посмотрели обучающее видео и угнали мопед

Накатавшись, они вернули мопед хозяину
Екатерина РОМАНОВА
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Двое подростков из Новокузнецка посмотрели обучающее видео и угнали мопедДвое подростков из Новокузнецка посмотрели обучающее видео и угнали мопедФото: Екатерина РОМАНОВА
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Двое 14-летних новокузнечан очень хотели покататься на мопеде. Ради этого они посмотрели в интернете обучающее видео, а потом украли мопед у знакомого.

Двое 14-летних подростков и их младший товарищ, гуляя на улице в июле 2019 года, обратили внимание на оставленный под деревом мопед. Ребята знали, кому он принадлежит, однако хозяина рядом не оказалось. Тогда подростки решили немного покататься на мопеде – без ведома владельца.

Для начала они посмотрели обучающее видео, как запустить двигатель, а потом в течение трех дней катались на угнанной технике. Хозяин мопеда, когда обнаружил пропажу, сообщил об этом в полицию. А вскоре ему позвонили воришки и, признавшись во всем, вернули транспортное средство.

- Со следствием они сотрудничали, вину признали, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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