В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-31T06:34:36+03:00

Большегруз упал в реку и перевернулся на бок

Изменить размер текста: A A

В кузбасском поселке Мрассу 30 октября произошло ЧП. Здесь под колесами грузового автомобиля обвалился мост.

Очевидцы сняли на фото последствия ДТП. На снимках, которые появились в социальных сетях, видно, что грузовик, сломав доски и бревна небольшого мосточка, опрокинулся прямо в реку.

«Мост не предназначен для такого транспорта. По нему на мотоцикле и то страшно было переезжать», - комментирует Елена Бойко, один из пользователей соцсетей.

Большегруз упал в реку и перевернулся на бок. ФОТО: Татьяна Давлатова.

В областной Госавтоинспекции отметили, что факт ДТП был зафиксирован, однако подробности пока не известны. Также в отделе пропаганды отметили, что водитель не пострадал, а мост построен местными жителями самостоятельно и не был предназначен для большегрузного транспорта. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU