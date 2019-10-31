2019-10-31T06:34:36+03:00
Происшествия

В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост

Большегруз упал в реку и перевернулся на бок
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост. ФОТО: Татьяна Давлатова.В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост. ФОТО: Татьяна Давлатова.
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В кузбасском поселке Мрассу 30 октября произошло ЧП. Здесь под колесами грузового автомобиля обвалился мост.

Очевидцы сняли на фото последствия ДТП. На снимках, которые появились в социальных сетях, видно, что грузовик, сломав доски и бревна небольшого мосточка, опрокинулся прямо в реку.

«Мост не предназначен для такого транспорта. По нему на мотоцикле и то страшно было переезжать», - комментирует Елена Бойко, один из пользователей соцсетей.

Большегруз упал в реку и перевернулся на бок. ФОТО: Татьяна Давлатова.

Большегруз упал в реку и перевернулся на бок. ФОТО: Татьяна Давлатова.

В областной Госавтоинспекции отметили, что факт ДТП был зафиксирован, однако подробности пока не известны. Также в отделе пропаганды отметили, что водитель не пострадал, а мост построен местными жителями самостоятельно и не был предназначен для большегрузного транспорта. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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