2019-10-31T08:31:36+03:00
Здоровье

Кемеровские врачи спасли истекавшего кровью малыша

Сейчас мальчик находится под наблюдением онкологов
Яна ПОПОВА
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Кемеровские врачи спасли истекавшего кровью малышаКемеровские врачи спасли истекавшего кровью малышаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровские врачи областной онкологической службы спасли истекавшего кровью ребенка. Сейчас малыш находится под наблюдением специалистов.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказала Кузбасская онкологическая служба. В отделение детской онкологии обратилась мама двухлетнего мальчика, который истекал кровью.

Врачи сразу откликнулись на зов, оказали всю необходимую медицинскую помощь и буквально вытащили ребенка с того света. Сейчас мальчик находится под наблюдением специалистов больницы.

«Мы счастливы, что благодаря усилиям наших специалистов в армии победивших рак + 1 человек», - пишут на странице в соцсети представители медицинского учреждения.

Также в сети появилось письмо мамы малыша. Она поблагодарила врачей за их высокий профессионализм.

«Пусть ваш благородный труд приносит вам лишь радость и удовольствие. Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия, процветания и долгих лет здоровой жизни», - пишет женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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