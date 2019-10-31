2019-10-31T08:33:03+03:00
Общество

В 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на услуги ЖКХ

В среднем рост составит 4,9 процента
Ирина АВТУШКО
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В 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на услуги ЖКХВ 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на услуги ЖКХФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2020 году во всех регионах России, в том числе и в Кузбассе, вырастут тарифы за услуги ЖКХ. Предельные индексы повышения определило правительство РФ, опубликовав официальный документ на сайте правовой информации.

Для Кузбасса на следующий год предельно допустимый индекс установлен в размере 4,9 процента. При этом тарифы на коммуналку повысятся только один раз - 1 июля 2020 года, в первом же полугодии роста не ожидается.

Больше всего по стране тарифы вырастут в Ингушетии (5,1 процента), Дагестане (5,2 процента), Кабардино-Балкарии (5,4 процента), Чеченской Республике (6,5 процента), Бурятии (5 процентов). Наименьший рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4 процента), Пермском крае и Мурманской области (по 3 процента).

ИСТОЧНИК KP.RU

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