2019-10-31T08:39:11+03:00
Общество

Телефон, золото и сигареты: кузбассовец накупил товаров по чужой карте и попал под суд

Его приговорили к обязательным работам
Ирина АВТУШКО
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Телефон, золото и сигареты: кузбассовец накупил товаров по чужой картой и попал под судТелефон, золото и сигареты: кузбассовец накупил товаров по чужой картой и попал под судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кузбассовец рассчитывался за товары чужой банковской картой и за это попал под суд. Злоумышленника приговорили к обязательным работам.

В поселке Яя 43-летний местный житель случайно нашел на улице банковскую карту с функцией Wi-Fi, при использовании которой не требуется вводить пин-код. В течение дня он умудрился изрядно облегчить счет законного владельца карты. На чужие средства приобрел в магазинах сотовый телефон, электропилу, золотой кулон, продукты питания, алкоголь и сигареты. На все он потратил 12 686 рублей.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, на суде обвиняемый свою вину признал и частично возместил ущерб, причиненный потерпевшему. С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили 160 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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