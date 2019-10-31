Поэт-сатирик Игорь Губерман выступит в Новокузнецке с концертом

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-31T09:19:05+03:00

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Новокузнецк посетит известный поэт-антисоветчик Игорь Губерман. Со сцены театра «Металлургов» прозвучат хлесткие стишки и знаменитые «гарики».

Южную столицу Кузбасса посетит известный поэт-сатирик современности. Выступление Игоря Губермана начнется в Театре металлургов 10 ноября в 18:00.

Со сцены будут звучать знаменитые четверостишья - «гарики» - в которых метко и лаконично подмечены все те злободневные проблемы и курьезы, которые знакомы каждому. А Игорь Губерман, подметивший их и облекший в стихотворную форму - настоящий гений пера. Простыми, а порой и грубыми, словами он говорит об отношениях мужчины и женщины, дружбе и предательстве, государственной политике и чиновниках. «Гарики» узнаваемы своей хлесткостью и точностью каждого слова. А концерт, который будет проходить в форме живого общения, станет настоящим откровением как для тех, кто еще не знаком с «гарики», так и для поклонников творчества Губермана.

Билеты уже находятся в продаже. Их можно приобрести в кассе Театра металлургов по цене от 900 до 2 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU