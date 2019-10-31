Врачи подарили юной кемеровчанке надежду на будущее

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-31T10:45:10+03:00

За ее жизнь боролись специалисты сразу двух отделений

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В Кузбассе врачи областной онкологической службы спасли жизнь девочки-подростка. За нее боролись специалисты сразу двух отделений: детского и гинекологического.

У 14-летней девушки обнаружили поражение органов репродуктивной системы. Сразу же после установления диагноза врачи двух отделений разработали сложный план лечения и провели тонкую операцию.

- С учетом возраста пациентки мы пригласили репродуктолога, чтобы сохранить все функции женского организма и девочка в будущем могла стать мамой. В четверг, 31 октября, было выполнено операционное вмешательство. Оно проведено максимально бережно и безопасно, - комментирует заведующая гинекологическим отделением Ольга Корнева.

Операция была выполнена в полном объеме. Дополнительного вмешательства больше не потребуется.

Сейчас пациентка находится под присмотром врачей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А главное, в будущем она сможет стать мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU