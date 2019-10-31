2019-10-31T10:45:10+03:00
Общество

Врачи подарили юной кемеровчанке надежду на будущее

За ее жизнь боролись специалисты сразу двух отделений
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Врачи юной кемеровчанке надежду на будущее. ФОТО: instagram.com/onkologykem/Врачи юной кемеровчанке надежду на будущее. ФОТО: instagram.com/onkologykem/
Изменить размер текста:

В Кузбассе врачи областной онкологической службы спасли жизнь девочки-подростка. За нее боролись специалисты сразу двух отделений: детского и гинекологического.

У 14-летней девушки обнаружили поражение органов репродуктивной системы. Сразу же после установления диагноза врачи двух отделений разработали сложный план лечения и провели тонкую операцию.

- С учетом возраста пациентки мы пригласили репродуктолога, чтобы сохранить все функции женского организма и девочка в будущем могла стать мамой. В четверг, 31 октября, было выполнено операционное вмешательство. Оно проведено максимально бережно и безопасно, - комментирует заведующая гинекологическим отделением Ольга Корнева.

Операция была выполнена в полном объеме. Дополнительного вмешательства больше не потребуется.

Сейчас пациентка находится под присмотром врачей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А главное, в будущем она сможет стать мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе резко сократилось число врачей
Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?
Кузбассовец угнал чужую «ГАЗель» и попал на ней в аварию
Трамваи могут вернуться на проспект Курако в Новокузнецке
Волейбольный «Кузбасс» выиграл первый матч чемпионата России
Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе
Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе
Поэт-сатирик Игорь Губерман выступит в Новокузнецке с концертом
Телефон, золото и сигареты: кузбассовец накупил товаров по чужой карте и попал под суд
Мокрый снег и до +16: какой будет погода в первый день ноября
В 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Кемеровские врачи спасли истекавшего кровью малыша
Пожилые супруги из Новокузнецка погибли при загадочном пожаре
В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост
По-прежнему без бассейна: в Кемерове не торопятся открывать «Лазурный»
Двое подростков из Новокузнецка посмотрели обучающее видео и угнали мопед
За ночь трое кузбассовцев напали сразу на двоих водителей такси
Спасайся, кто может: новокузнечанам на подтопляемых территориях предложили позаботиться о своей безопасности
Колонии Кузбасса к Новому году выпустят 37 тысяч плюшевых мышей
Кузбасс в числе регионов с лучшими дорогами
Онкобольной из Кемерова поделился с подругой морфином
Здание областного архива построят в Кемерове
Уборка общественных туалетов обойдется Кемерову в 13,5 миллиона рублей
Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря
В Новокузнецке на главной площади появится Винни-Пух
Названы вакансии с максимальной оплатой в Кузбассе
В Кузбассе откроют две модельные библиотеки
Массажистки из салона продавали кемеровчанам нелегальный алкоголь