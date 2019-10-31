Кузбассовец угнал чужую «ГАЗель» и попал на ней в аварию
В Кузбассе ранее судимый мужчина решил украсть чужую «ГАЗель», чтобы добраться домой, но вместо этого попал в аварию. ДТП произошло в Ижморском районе на трассе Р-255 «Сибирь».
Об угоне машины полицейским сообщил житель Мариинска. По словам мужчины, транспортное средство исчезло из гаража ночью вместе с электроинструментами. Обнаружили пропавшую «ГАЗель» стражи правопорядка в Ижморском районе - она лежала перевернувшейся в кювете. В результате дальнейших поисков обнаружился и злоумышленник. Им оказался 30-летний ранее судимый прокопчанин, его задержали по месту жительства.
- Полицейские выяснили, что злоумышленник возвращался с заработков из Иркутской области и сделал на несколько дней остановку в Мариинске. В конце своего пребывания он угнал автомобиль из гаража, чтобы доехать домой, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В пути горе-угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. «ГАЗель» он бросил, а до родного города добрался на попутке. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU