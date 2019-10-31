2019-10-31T11:54:10+03:00
Происшествия

Кузбассовец угнал чужую «ГАЗель» и попал на ней в аварию

ДТП произошло в Ижморском районе
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец угнал чужую ГАЗель и попал на ней в авариюКузбассовец угнал чужую ГАЗель и попал на ней в авариюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе ранее судимый мужчина решил украсть чужую «ГАЗель», чтобы добраться домой, но вместо этого попал в аварию. ДТП произошло в Ижморском районе на трассе Р-255 «Сибирь».

Об угоне машины полицейским сообщил житель Мариинска. По словам мужчины, транспортное средство исчезло из гаража ночью вместе с электроинструментами. Обнаружили пропавшую «ГАЗель» стражи правопорядка в Ижморском районе - она лежала перевернувшейся в кювете. В результате дальнейших поисков обнаружился и злоумышленник. Им оказался 30-летний ранее судимый прокопчанин, его задержали по месту жительства.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник возвращался с заработков из Иркутской области и сделал на несколько дней остановку в Мариинске. В конце своего пребывания он угнал автомобиль из гаража, чтобы доехать домой, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В пути горе-угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. «ГАЗель» он бросил, а до родного города добрался на попутке. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе резко сократилось число врачей
Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?
Трамваи могут вернуться на проспект Курако в Новокузнецке
Врачи подарили юной кемеровчанке надежду на будущее
Волейбольный «Кузбасс» выиграл первый матч чемпионата России
Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе
Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе
Поэт-сатирик Игорь Губерман выступит в Новокузнецке с концертом
Телефон, золото и сигареты: кузбассовец накупил товаров по чужой карте и попал под суд
Мокрый снег и до +16: какой будет погода в первый день ноября
В 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Кемеровские врачи спасли истекавшего кровью малыша
Пожилые супруги из Новокузнецка погибли при загадочном пожаре
В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост
По-прежнему без бассейна: в Кемерове не торопятся открывать «Лазурный»
Двое подростков из Новокузнецка посмотрели обучающее видео и угнали мопед
За ночь трое кузбассовцев напали сразу на двоих водителей такси
Спасайся, кто может: новокузнечанам на подтопляемых территориях предложили позаботиться о своей безопасности
Колонии Кузбасса к Новому году выпустят 37 тысяч плюшевых мышей
Кузбасс в числе регионов с лучшими дорогами
Онкобольной из Кемерова поделился с подругой морфином
Здание областного архива построят в Кемерове
Уборка общественных туалетов обойдется Кемерову в 13,5 миллиона рублей
Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря
В Новокузнецке на главной площади появится Винни-Пух
Названы вакансии с максимальной оплатой в Кузбассе
В Кузбассе откроют две модельные библиотеки
Массажистки из салона продавали кемеровчанам нелегальный алкоголь