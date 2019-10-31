СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-31T11:54:10+03:00

Кузбассовец угнал чужую ГАЗель и попал на ней в аварию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кузбассе ранее судимый мужчина решил украсть чужую «ГАЗель», чтобы добраться домой, но вместо этого попал в аварию. ДТП произошло в Ижморском районе на трассе Р-255 «Сибирь».

Об угоне машины полицейским сообщил житель Мариинска. По словам мужчины, транспортное средство исчезло из гаража ночью вместе с электроинструментами. Обнаружили пропавшую «ГАЗель» стражи правопорядка в Ижморском районе - она лежала перевернувшейся в кювете. В результате дальнейших поисков обнаружился и злоумышленник. Им оказался 30-летний ранее судимый прокопчанин, его задержали по месту жительства.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник возвращался с заработков из Иркутской области и сделал на несколько дней остановку в Мариинске. В конце своего пребывания он угнал автомобиль из гаража, чтобы доехать домой, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В пути горе-угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. «ГАЗель» он бросил, а до родного города добрался на попутке. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU