Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-31T11:25:09+03:00

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Стало известно, когда холода придут в Кузбасс. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что в скором времени, 2 ноября, в Кузбассе ожидается резкое усиление ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, дневная температура может опуститься до + 4 градусов, а ночью падать -1 градуса.

Дальше будет становиться все холоднее: 3 ноября температура ночью может опуститься до – 5 градусов, а днем держаться на уровне -1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU