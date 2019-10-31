Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?
В регионе последние дни сохраняется теплая погода
Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, когда холода придут в Кузбасс. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.
Синоптики сообщили, что в скором времени, 2 ноября, в Кузбассе ожидается резкое усиление ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, дневная температура может опуститься до + 4 градусов, а ночью падать -1 градуса.
Дальше будет становиться все холоднее: 3 ноября температура ночью может опуститься до – 5 градусов, а днем держаться на уровне -1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU