В Кемерове на бульваре Строителей ограничат стоянку
В Кемерове на бульваре Строителей ограничат стоянку автотранспорта. Это связано с празднованием Дня народного единства.
В понедельник, 4 ноября, на бульваре Строителей пройдет народный фестиваль «Россия объединяет». В связи с этим с 8.00 до 15.00 будет ограничена стоянка транспорта слева от сцены линейного парка на бульваре от проспекта Ленина до проспекта Химиков, сообщили в пресс-службе администрации города.
Во время праздника в парке пройдут народные гулянья и концерт. Также для гостей будут работать игровые и спортивные, развлекательные площадки, выставки, фотозоны, выставки-ярмарки изделий народных мастеров декоративно-прикладного искусства, состоится дегустация блюд татарской, армянской, немецкой, болгарской, польской, хорватской, югославской, венгерской, еврейской, узбекской, русской кухонь.
ИСТОЧНИК KP.RU