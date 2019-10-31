СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-31T12:38:50+03:00

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В Кемерове на бульваре Строителей ограничат стоянку автотранспорта. Это связано с празднованием Дня народного единства.

В понедельник, 4 ноября, на бульваре Строителей пройдет народный фестиваль «Россия объединяет». В связи с этим с 8.00 до 15.00 будет ограничена стоянка транспорта слева от сцены линейного парка на бульваре от проспекта Ленина до проспекта Химиков, сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время праздника в парке пройдут народные гулянья и концерт. Также для гостей будут работать игровые и спортивные, развлекательные площадки, выставки, фотозоны, выставки-ярмарки изделий народных мастеров декоративно-прикладного искусства, состоится дегустация блюд татарской, армянской, немецкой, болгарской, польской, хорватской, югославской, венгерской, еврейской, узбекской, русской кухонь.

ИСТОЧНИК KP.RU