Максим Любомудров рассказал о предложениях Россельхозбанка для экспортеров АПК и других участников ВЭД

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-31T12:31:33+03:00

Являясь ключевым участником Государственной программы развития АПК, Россельхозбанк с 2013 года уже выдал 3,2 миллиона кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей

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О роли АО «Россельхозбанк» в развитии экспорта АПК, специальных предложениях для экспортно ориентированных компаний АПК и сервисах для участников ВЭД рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров на Международном таможенном форуме в Москве.

Максим Любомудров сообщил, что, являясь ключевым участником Государственной программы развития АПК, Россельхозбанк с 2013 года уже выдал 3,2 миллиона кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей. При этом особое внимание уделяется содействию реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК», целью которого является кратный рост объема экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов США к концу 2024 года.

Банк принимает активное участие в реализации действующих и разработке новых механизмов государственной поддержки АПК, в том числе компаний-экспортеров, синхронизирует свои продукты и услуги с государственными механизмами поддержки.

Экспортерам продукции АПК Банк предоставляет полный спектр возможностей, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, куплей-продажей иностранной валюты и др.

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