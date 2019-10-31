В Кузбассе пройдет «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-31T13:08:06+03:00

Все желающие могут принять в нем участие 1 ноября

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В честь Дня народного единства 1 ноября, в 11.00, пройдет «Большой этнографический диктант», который позволит кузбассовцам оценить уровень своих знаний о разных народах России.

Образовательная акция проходит по всей России уже четвертый раз, и с каждым годом собирает все больше людей, желающих проверить свою грамотность. Сам диктант будет состоять из 30 вопросов, 10 из которых будут посвящены Кузбассу.

- Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Также отметим, что в прошлом году «Большой этнографический диктант» поддержало более тысячи кузбассовцев. Подробнее о местах проведения акции в этом году можно узнать на сайте: www.miretno.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU