Сергей Цивилев рассказал о работе мобильных медицинских комплексов в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-31T14:38:43+03:00

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Сергей Цивилев рассказал о работе передвижных медицинских комплексов в Кузбассе в своем официальном аккаунте в Instagram. Они действуют в отдаленных территориях, где ранее сложно было получить качественную медицинскую помощь.

Как отметил глава региона, помощь должна быть доступна всем кузбассовцам вне зависимости от места проживания. Поэтому специально для удаленных от крупных центров территорий было закуплено 13 мобильных медицинских центров. Техника уже работает, и есть первые результаты.

Так, для Прокопьевского, Промышленновского, Мариинского, Кемеровского, Тисульского, Топкинского и Яшкинского районов было закуплено восемь передвижных флюорографов. С их помощью обследовано 19 тысяч человек. Исследования показали у 620 пациентов различные патологии, в том числе туберкулез, пневмонию и подозрения на злокачественные опухоли. Кроме того, за счет четырех закупленных маммографов было обследовано 4 тысячи женщин, среди которых выявлено 162 случая патологий. Еще 1,6 тысячи жителей Мариинского района осмотрены в новом передвижном ФАП.

- Чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье кузбассовцев, важно вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. Новая техника позволяет это сделать, поэтому мы рассмотрим возможность расширить передвижной медицинский автопарк в следующем году, - отметил Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="798" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741224" frameborder="0"></iframe> Результаты работы передвижных медицинский комплексов в Кузбассе.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU