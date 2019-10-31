2019-10-31T14:38:43+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о работе мобильных медицинских комплексов в Кузбассе

Они действуют в отдаленных районах
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев рассказал о работе мобильных медицинских комплексов в Кузбассе.ФОТО: Сергей Цивилев/InstagramСергей Цивилев рассказал о работе мобильных медицинских комплексов в Кузбассе.ФОТО: Сергей Цивилев/Instagram
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев рассказал о работе передвижных медицинских комплексов в Кузбассе в своем официальном аккаунте в Instagram. Они действуют в отдаленных территориях, где ранее сложно было получить качественную медицинскую помощь.

Как отметил глава региона, помощь должна быть доступна всем кузбассовцам вне зависимости от места проживания. Поэтому специально для удаленных от крупных центров территорий было закуплено 13 мобильных медицинских центров. Техника уже работает, и есть первые результаты.

Так, для Прокопьевского, Промышленновского, Мариинского, Кемеровского, Тисульского, Топкинского и Яшкинского районов было закуплено восемь передвижных флюорографов. С их помощью обследовано 19 тысяч человек. Исследования показали у 620 пациентов различные патологии, в том числе туберкулез, пневмонию и подозрения на злокачественные опухоли. Кроме того, за счет четырех закупленных маммографов было обследовано 4 тысячи женщин, среди которых выявлено 162 случая патологий. Еще 1,6 тысячи жителей Мариинского района осмотрены в новом передвижном ФАП.

- Чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье кузбассовцев, важно вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. Новая техника позволяет это сделать, поэтому мы рассмотрим возможность расширить передвижной медицинский автопарк в следующем году, - отметил Сергей Цивилев.

Результаты работы передвижных медицинский комплексов в Кузбассе.Видео: Сергей Цивилев/ Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове задержали находящегося в федеральном розыске наркоторговца
В Новокузнецке по сильному запаху нашли труп мужчины
Щедрый и богатый: кемеровчанка стала жертвой интернет-ухажера
В Кузбассе пройдет «Большой этнографический диктант»
Максим Любомудров рассказал о предложениях Россельхозбанка для экспортеров АПК и других участников ВЭД
В Кемерове на бульваре Строителей ограничат стоянку
Новокузнечан приглашают на Хэллоуин в кинотеатр «Октябрь»
В Кузбассе резко сократилось число врачей
Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?
Кузбассовец угнал чужую «ГАЗель» и попал на ней в аварию
Трамваи могут вернуться на проспект Курако в Новокузнецке
Врачи подарили юной кемеровчанке надежду на будущее
Волейбольный «Кузбасс» выиграл первый матч чемпионата России
Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе
Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе
Поэт-сатирик Игорь Губерман выступит в Новокузнецке с концертом