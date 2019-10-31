В Кузбассе банда налетчиков грабила таксистов

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-31T19:07:21+03:00

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В Кузбассе орудовала банда налетчиков, жертвами которых становились водители такси. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Нападения на перевозчиков произошли в Березовском - здесь в течение часа в полицию поступило сразу два сигнала. Сообщалось, что трое неизвестных вызывали такси, а уже будучи в салоне автомобиля начинали избивать водителей, потом высаживали на дрогу и уезжали. Жертвами преступников стали 47-летний водитель Daewoo Matiz и 23-летний горожанин, управлявший Mazda Capella.

Чтобы задержать злоумышленников, в городе ввели план «Спираль». Ориентировку получили все группы задержания, находящиеся на патрулировании города.

-В результате стражи правопорядка раскрыли оба преступления по горячим следам. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками ГИБДД задержали налетчиков, передвигавшихся на похищенной Mazda, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Налетчиками оказались неоднократно судимые 23-летний и 24-жители Березовского, а также 20-летний житель Полысаева. Все подельники в момент совершения преступления были пьяны. Первую машину они угнали для того, чтобы житель Полысаева доехал до ней до дома. Однако он съехал с дороги в кювет, а автомобиль получил повреждения. Тогда преступники угнали вторую машину. Теперь за разбой преступной троице грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU