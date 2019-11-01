В Новокузнецке полицейские задержали вора-сладкоежку

СЕГОДНЯ 06:01 2019-11-01T06:01:28+03:00

Мужчина незаметно стащил из магазина два блока с шоколадками

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В Новокузнецке полицейские задержали похитителя шоколада. В одном из магазином мужчина украл два блока лакомства.

О краже правоохранителям сообщили представители торговой сети. Со слов заявителей, при просмотре записей с видеокамер обнаружилось, что мужчина прячет в рюкзак шоколад, после чего свободно проходит мимо кассы. В общей сложности он похитил 40 плиток шоколада на сумму более 3 000 рублей.

По записям полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Мужчину задержали у него дома.

-Он полностью признал свою вину и рассказал, что продал шоколад за 1 000 рублей, а деньги потратил, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь за кражу сладкого новокузнечанин может получить совсем не сладкое наказание – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU