В Новокузнецке полицейские задержали вора-сладкоежку
В Новокузнецке полицейские задержали похитителя шоколада. В одном из магазином мужчина украл два блока лакомства.
О краже правоохранителям сообщили представители торговой сети. Со слов заявителей, при просмотре записей с видеокамер обнаружилось, что мужчина прячет в рюкзак шоколад, после чего свободно проходит мимо кассы. В общей сложности он похитил 40 плиток шоколада на сумму более 3 000 рублей.
По записям полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Мужчину задержали у него дома.
-Он полностью признал свою вину и рассказал, что продал шоколад за 1 000 рублей, а деньги потратил, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Теперь за кражу сладкого новокузнечанин может получить совсем не сладкое наказание – до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU