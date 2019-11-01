Прекращены поиски пропавших в Таштагольском районе рыбаков

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-01T08:53:23+03:00

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В Таштагольском районе прекращены поиски двух пропавших мужчин, которые ушли из дома на рыбалку 27 октября. О завершении поисковой операции сообщили в местной администрации.

Напомним, что поиски были организованы спустя сутки, 28 октября, когда двое местных жителей к назначенному времени не вернулись домой. 30 октября информация о пропавших была передана в местный отдел МВД. К счастью, рыбаки нашлись в пятницу, 1 ноября.

- Сегодня утром группа спасателей выехала в Усть-Кабырзу на поиски двух потерявшихся рыбаков, - рассказали в администрации. - К восьми часам вечера поиски увенчались успехом: друзья были обнаружены в обезлюдевшем поселке Сарахет. Оказалось, что они не рассчитали свои возможности и не смогли перебраться через реку. В настоящее время мужчины вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU