Прекращены поиски пропавших в Таштагольском районе рыбаков
В Таштагольском районе прекращены поиски двух пропавших мужчин, которые ушли из дома на рыбалку 27 октября. О завершении поисковой операции сообщили в местной администрации.
Напомним, что поиски были организованы спустя сутки, 28 октября, когда двое местных жителей к назначенному времени не вернулись домой. 30 октября информация о пропавших была передана в местный отдел МВД. К счастью, рыбаки нашлись в пятницу, 1 ноября.
- Сегодня утром группа спасателей выехала в Усть-Кабырзу на поиски двух потерявшихся рыбаков, - рассказали в администрации. - К восьми часам вечера поиски увенчались успехом: друзья были обнаружены в обезлюдевшем поселке Сарахет. Оказалось, что они не рассчитали свои возможности и не смогли перебраться через реку. В настоящее время мужчины вернулись домой.
ИСТОЧНИК KP.RU