2019-11-01T08:39:45+03:00
Общество

В Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиации

Нарушения выявлены в спортзале и кабинете начальных классов
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиацииВ Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одной из кузбасских школ после проверки Роспотребнадзора закрыта часть помещений из-за превышения уровня радона. Нарушения обнаружены в спортивном зале и кабинете начальных классов.

Специалисты ведомства провели плановую проверку в школе № 5 города Белово. Как было установлено, деятельность спортзала учреждения, а также кабинета №1 начальных классов создает угрозу здоровью детей из-за превышения максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА радона).

В отношении юрлица специалисты составили административный протокол, а также направили в суд протокол о временном закрытии спортзала. Беловский городской суд после рассмотрения дела распорядился привлечь юридическое лицо к административной ответственности, а также закрыть оба помещения, где были обнаружены нарушения, на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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