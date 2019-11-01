2019-11-01T09:29:07+03:00
Происшествия

У кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиков

Хранил вещества молодой человек в съемной квартире
Яна ПОПОВА
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У кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиковУ кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиковФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Кузбассе местный житель снимал жилье, чтобы хранить в нем наркотики. Полицейские нашли у него в квартире почти килограмм синтетического вещества.

Молодой человек арендовал квартиру в Кемерове, в которой хранил синтетические наркотические средства. Часть из он успел продать, а оставшуюся часть массой 750 граммов хранил дома.

В январе этого года сотрудники ведомства задержали 23-летнего подозреваемого и изъяли запрещенные вещества. Молодой человек активно сотрудничал со следствием. Он рассказал о двух закладках, сделанных им в лесопосадках Заводского и Рудничного районов Кемерова.

– Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Ему грозит от пятнадцати лет лишения свободы, – уточняют в областной прокуратуре.

Отметим, сейчас дело направлено в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения и вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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