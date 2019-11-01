2019-11-01T11:50:26+03:00
Происшествия

Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкой

По решению суда мужчина заплатит штраф
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкойКузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкойФото: Евгения ГУСЕВА
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Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медицинской справкой. Суд постановил назначить мужчине штраф за предоставление фиктивных документов.

В Тайге 36-летний работник локомотивного депо при трудоустройстве предоставил руководству поддельные заключения медицинского осмотра. Факт преступления обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского ЛУ МВД России в рамках проверки деятельности транспортных предприятий. Как было установлено, подозреваемый имел противопоказания для работы на электроустановках. Тем не менее в 2018 году при устройстве на работу он приобрел, а затем предъявил работодателю фиктивное заключение о годности к работе. Через год при прохождении медосмотра он сделал это снова.

-Тайгинский городской суд признал 36-летнего жителя Тайги виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей, - рассказали в ЛУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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