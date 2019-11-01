2019-11-01T12:00:11+03:00
Происшествия

В Кемерове горело общежитие КузГТУ

Очаг возгорания находился в одной из комнат
Яна ПОПОВА
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В Кемерове горело общежитие КузГТУ.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ vk.comВ Кемерове горело общежитие КузГТУ.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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В Кемерове загорелось здание общежития КузГТУ. Очаг возгорания был в одной из комнат на шестом этаже.

Пожар произошел в общежитии вуза на улице Мичурина. Кадрами с места ЧП очевидцы поделились в соцсетях. На видео видно, что из окна на шестом этаже валит черный дым.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, на место происшествия прибыли 46 специалистов и работало 13 единиц техники. Очаг был локализован. Сотрудникам МЧС удалось спасти 20 человек, а 40 студентов выбрались самостоятельно.

По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Сейчас на месте работают специалисты. Они устанавливают, есть ли пострадавшие и какой ущерб был нанесен во время горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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