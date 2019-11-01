Ждите ответа: родителям юных спортсменов пообещали рассказать о судьбе кемеровского бассейна "Лазурный"

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-01T12:06:08+03:00

Кемеровский «Лазурный» после долгого перерыва так и не открыли.ФОТО: Илья НЕКРАСОВ

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Закрытый для ремонтных работ бассейн «Лазурный» не будет открыт 1 ноября – такую информацию получили родители детей, которые там занимаются.

В связи с этим инициативная группа решила выяснить вопрос на месте. В ходе разговора обсуждались сложности в открытии бассейна и причины, не позволяющие ему работать уже сегодня.

- Николай Николаевич (прим. –исполнительный директор «Лазурного» Николай Ярощук) не был готов ответить на множество вопросов. К 5 ноября он подготовит официальный ответ и предоставит его родителям. В целом мы договорились о том, что состоится встреча с лицами, которые заинтересованы в решении вопроса: представители администрации, собственник и представитель нашего движения, - сообщили представители инициативной группы.

Отметим, что «Лазурный» закрылся на ремонтные работы 12 июля. Изначально планировалось, что открытие пройдет 25 августа, после чего ремонт продлили до 1 ноября. Сейчас дата открытия бассейна не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU