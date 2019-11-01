2019-11-01T12:59:46+03:00
Общество

В Кузбассе объем загрязненных сточных вод на предприятиях снизился на 40 процентов

Эксперты сравнили показатели за пять лет
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе объем загрязненных сточных вод на предприятиях снизился на 40 процентов.ФОТО: Пресс-служба АКОВ Кузбассе объем загрязненных сточных вод на предприятиях снизился на 40 процентов.ФОТО: Пресс-служба АКО
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За пять лет объем загрязненных сточных вод на кузбасских предприятиях снизился на 40 процентов. За это время на разных крупных промышленных объектах области внедрялись новые методы очистки сточных вод, их повторного использования, а также реконструкции и ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений.

– Предприятия региона стали активнее реализовывать природоохранные программы, особенно в рамках объявленной в 2019 году губернатором Сергеем Цивилевым региональной платформы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», – отмечает начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий.

В рамках этого проекта только в этом году запланировано построить и реконструировать очистные сооружения на четырнадцати угольных промышленных объектах.

Такое оборудование уже запустили предприятия в Белове, Междуреченске Новокузнецком районе и Ленинск-Кузнецком районе. Общий объем инвестиций составил более 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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