2019-11-02T07:28:10+03:00
Происшествия

В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги

В области орудуют телефонные мошенники
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньгиВ Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньгиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Кузбассе неизвестные, представляясь ответственными работниками областной прокуратуры, предлагают жителям перечислить им деньги на указанные номера. В ведомстве отметили, что это действуют телефонные мошенники.

Один из таких случаев произошел на этой неделе в Новокузнецке. Там лже-прокуроры звонили руководителям одной из городских организаций и просили пополнить их телефонные счета, прибыть в органы прокуратуры и др.

-Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки с деловыми предложениями от представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными, - отметили в прокуратуре Кузбасса.

Также в ведомстве добавили, что такие действия попадают под статью «Мошенничество» и при поступлении подобных звонков следует незамедлительно сообщать о них в полицию. Все мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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