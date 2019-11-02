Пьяный кемеровчанин набросился на вахтера с отверткой из-за замечания

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-02T09:21:44+03:00

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В Кемерове пьяный дебошир угрожал вахтеру общежития отверткой из-за сделанного замечания. К счастью, мужчина успел спрятаться и вызвать подмогу.

Тревожный сигнал экипаж Росгвардии получил из общежития на проспекте Октябрьском. Незамедлительно туда выехала группа задержания. Уже на месте прибывшие правоохранители обнаружили агрессивно настроенного мужчину, который был пьян. Дебошира задержали, им оказался судимый за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков 35-летний кузбассовец.

Как выяснилось, задержанный ходил по общежитию и пинал входные двери соседей, на что вахтер сделал ему замечание. Мужчина разозлился, достал отвертку и с грозами погнался за вахтером. Тот успел закрыться в своей комнате и нажать тревожную кнопку. В это время злоумышленник пытался выбить дверь, за этим занятием его и застали росгвардейцы.

-Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан правоохранителям, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU