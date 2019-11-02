СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-02T08:01:13+03:00

Более 1000 полицейских будут обеспечивать порядок на День народного единства в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

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На День народного единства в Кузбассе за порядком будут следить более 1000 сотрудников полиции. Празднования пройдут 4 ноября в 22 населенных пунктах области.

В грядущий понедельник вся страна, и наша область в том числе, будут отмечать День народного единства. Ожидается, что мероприятия посетит около 25 тысяч человек. Порядок в этот день обеспечат более 1000 сотрудников полиции, им будут помогать около 50 представителей других силовых ведомств, 122 сотрудника частных охранных организаций, около 250 добровольных народных дружинников и 22 казака.

-Полиция Кузбасса напоминает, что за распитие алкогольных напитков в общественных местах, равно как и появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Статьям 20.20 и 20.21 КоАП РФ влекут наложение штрафа от 500 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU