2019-11-02T06:11:52+03:00
Общество

Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан

Мэр города встретился с инициативной группой
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан.ФОТО: Пресс-служба АКОЧто будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан.ФОТО: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Мэр Кемерова Илья Середюк встретился с жителями областного центра, чтобы ответить на их вопросы о дальнейшей работе спорткомплекса «Лазурный». Частично он функционирует – для посетителей открыт фитнес-зал, однако жителей возмущает то, что до сих пор не работает бассейн. При этом руководство «Лазурного обещало», что все работы будут завершены к 1 ноября.

Когда этого не случилось, общественность всерьез обеспокоилась. Дело в том, что «Лазурный» - единственный в городе бассейн с 50-метровой дорожкой. Здесь не только плавали горожане, но и занимались воспитанники спортивных школ. А без бассейна они не имеют возможности полноценно тренироваться дальше.

Напомним, что бассейн закрыли на ремонт еще 12 июля и должны были открыть 25 августа. Однако позже сроки были перенесены на 1 ноября.

Трансляцию встречи мэра города Ильи Середюка с жителями можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги
В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты
В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой
Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее
Нападение на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попало на видео
В Кузбассе объем загрязненных сточных вод на предприятиях снизился на 40 процентов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы Киселевска
Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей
Ждите ответа: родителям юных спортсменов пообещали рассказать о судьбе кемеровского бассейна "Лазурный"
В Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центр
В Кемерове горело общежитие КузГТУ
Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкой
У кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиков
В Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиации
Прекращены поиски пропавших в Таштагольском районе рыбаков
Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска
В Кузбассе из-за нарушений изъяли из оборота 2119 килограммов овощей и фруктов
Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска
Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления
Синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
В Новокузнецке полицейские задержали вора-сладкоежку
Между СИЗО и собором: в Новокузнецке открылся новый ресторан
Мужчина и женщина совершили в Кемерове дерзкое преступление
18-летний парень уговорил младшего родственника на преступление