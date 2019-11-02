СЕГОДНЯ 06:11 2019-11-02T06:11:52+03:00

Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан.ФОТО: Пресс-служба АКО

Изменить размер текста: A A

Мэр Кемерова Илья Середюк встретился с жителями областного центра, чтобы ответить на их вопросы о дальнейшей работе спорткомплекса «Лазурный». Частично он функционирует – для посетителей открыт фитнес-зал, однако жителей возмущает то, что до сих пор не работает бассейн. При этом руководство «Лазурного обещало», что все работы будут завершены к 1 ноября.

Когда этого не случилось, общественность всерьез обеспокоилась. Дело в том, что «Лазурный» - единственный в городе бассейн с 50-метровой дорожкой. Здесь не только плавали горожане, но и занимались воспитанники спортивных школ. А без бассейна они не имеют возможности полноценно тренироваться дальше.

Напомним, что бассейн закрыли на ремонт еще 12 июля и должны были открыть 25 августа. Однако позже сроки были перенесены на 1 ноября.

Трансляцию встречи мэра города Ильи Середюка с жителями можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU