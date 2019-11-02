На кузбасской произошло смертельное ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-02T10:06:18+03:00

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Ранним утром на ленинск-кузнецкой трассе недалеко от деревни Демьяновка произошла авария с участием пассажирского автобуса «НЕФАЗ» и легкового автомобиля Nissan. Сообщается, что один человек погиб.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, виновником аварии стал водитель легковушки – он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом. От удара Nissan вылетел с трассы в кювет, сам автобус также получил повреждения.

-Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

Также различные травмы получили несколько пассажиров автобуса. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU