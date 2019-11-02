2019-11-02T11:06:17+03:00
Происшествия

Новокузнечанка может сесть в тюрьму из-за детской коляски

Женщине грозит до двух лет заключения
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанка может сесть в тюрьму из-за детской коляскиНовокузнечанка может сесть в тюрьму из-за детской коляскиФото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Новокузнецка может оказаться за решеткой из-за детской коляски. Женщине грозит до двух лет заключения.

С заявлением о краже к полицейским обратилась 31-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили детскую коляску, которую она буквально на пару минут оставила без присмотра на улице. Стоимость коляски женщина оценила в 5000 рублей. Вскоре стражи правопорядка задержали подозреваемую в преступлении, ею оказалась 32-летняя горожанка, которая ранее уже была судима. Как выяснилось, она проходила мимо дома потерпевшей, увидела коляску и укатила ее. Далее злоумышленница продала детское средство передвижения случайному прохожему за 1500 рублей.

Коляску полицейские нашли и отдали потерпевшей, а против задержанной возбудили уголовное дело за кражу. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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