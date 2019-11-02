Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-02T12:12:32+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе. В регионе продолжается похолодание

В ночь на воскресенье, 3 ноября, по региону ожидается -3…-8 градусов, а местами до -13, днем воздух прогреется до -1…-6 градусов. Будет дуть западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду ночью и до 14 метров днем. Ночью в отдельных районах пройдет снег, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах прогнозируется гололедица.

В Кемерове ночью в воскресенье прогнозируется -5…-7 градусов, днем температура повысится до -2…-4 градусов. Ожидается переменная облачность, на дорогах гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU