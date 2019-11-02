Кемеровчанин купил гаджеты в кредит и пропил их

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-02T13:30:36+03:00

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Житель Кемерова взял в кредит 70 тысяч рублей на покупку техники, а затем пропил ее. Магазину электроники при покупке он предоставил поддельные документы.

58-летний житель областного центра предстанет перед судом за невыполнение обязательств по кредиту. В марте прошлого года он обратился в магазин электроники и приобрел там технику на сумму 70 тысяч рублей, однако вносить обязательные платежи в дальнейшем не стал. Обнаружив данный факт, представитель кредитной компании обратился в полицию. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

-В ходе следствия установлено, что для получения кредита мужчина указал недостоверные сведения о месте работы и размере зарплаты. Все приобретенные гаджеты он продал по цене вдвое дешевле первоначальной, а вырученные деньги потратил, в том числе на покупку алкоголя, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дальнейшую судьбу горе-заемщика определит суд, ему грозит до четырех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU