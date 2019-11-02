Последствия пожара в складских цехах Кемерова попали на видео

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-02T18:16:34+03:00

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В сети появилось видео последствий пожара в производственно-складских помещениях в Кемерове, расположенные на 1-й Стахановской улице. ЧП произошло утром 2 ноября.

На опубликованных кадрах виден процесс тушения объектов промзоны. Также слышны указания, которые отдаются по рации бригадам, в частности, не допустить распространения огня на соседние здания. Судя по репликам спасателей, на территории взорвался контейнер и чуть не сгорела фура.

По оперативным данным, которые озвучили в ГУ МЧС по Кемеровской области, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пострадали два производственно-складских помещения и вплотную примыкающий к ним склад.

Всего на месте происшествия работали более 20 единиц различной пожарной техники, 76 человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU