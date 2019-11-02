СЕГОДНЯ 18:40 2019-11-02T18:40:26+03:00

Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины при пожаре в Кемерове Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 2 ноября произошел крупный пожар на территории частного предприятия, расположенного на улице 1-я Стахановская. В тот же день представители надзорного органа начали выяснение обстоятельств произошедшего.

-Прокуратурой области организована проверка в связи с пожаром, произошедшим 2 ноября на предприятии в Кемерово, в результате которого погиб человек, - прокомментировали в ведомстве. - Проведение процессуальной проверки по данному факту также находится на контроле прокуратуры.

Экспертам предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии требования безопасности и при каких обстоятельствах произошло ЧП.

Напомним, что в результате пожара, который последовал за взрывом одного из контейнеров, находящихся на территории, погиб 26-летний мужчина. Еще один работник повредил руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар

В первом половине дня 2 ноября в Кемерове произошел пожар. Густой сизый дым было видно из разных точек города. Изначально очевидцы предположили, что возгорание случилось на территории «Химпрома», однако в областном МЧС уточнили, что инцидент случился на улице 1-я Стахановская, здесь загорелись производственно-складские помещения на площади 800 квадратных метров.(подробности)

Следком проводит проверку по факту крупного пожара на складе в Кемерове

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту крупного пожара в складском помещении ООО «Сибирский центр утилизации», который произошел в Кировском районе областного центра. Во время ЧП здесь погиб 26-летний рабочий.

Сигнал об обнаружении на месте трагедии тела одного из сотрудников предприятия поступил в ведомство в 10.38 часов. По данному факту организована доследственная проверка.(подробности)

Последствия пожара в складских цехах Кемерова попали на видео

В сети появилось видео последствий пожара в производственно-складских помещениях в Кемерове, расположенные на 1-й Стахановской улице. ЧП произошло утром 2 ноября.

На опубликованных кадрах виден процесс тушения объектов промзоны. Также слышны указания, которые отдаются по рации бригадам, в частности, не допустить распространения огня на соседние здания. Судя по репликам спасателей, на территории взорвался контейнер и чуть не сгорела фура.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU