2019-11-02T18:40:26+03:00
Происшествия

Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины при пожаре в Кемерове

Инцидент произошел 2 ноября
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины при пожаре в КемеровеПрокуратура организовала проверку после гибели мужчины при пожаре в КемеровеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

В Кемерове 2 ноября произошел крупный пожар на территории частного предприятия, расположенного на улице 1-я Стахановская. В тот же день представители надзорного органа начали выяснение обстоятельств произошедшего.

-Прокуратурой области организована проверка в связи с пожаром, произошедшим 2 ноября на предприятии в Кемерово, в результате которого погиб человек, - прокомментировали в ведомстве. - Проведение процессуальной проверки по данному факту также находится на контроле прокуратуры.

Экспертам предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии требования безопасности и при каких обстоятельствах произошло ЧП.

Напомним, что в результате пожара, который последовал за взрывом одного из контейнеров, находящихся на территории, погиб 26-летний мужчина. Еще один работник повредил руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар

В первом половине дня 2 ноября в Кемерове произошел пожар. Густой сизый дым было видно из разных точек города. Изначально очевидцы предположили, что возгорание случилось на территории «Химпрома», однако в областном МЧС уточнили, что инцидент случился на улице 1-я Стахановская, здесь загорелись производственно-складские помещения на площади 800 квадратных метров.(подробности)

Следком проводит проверку по факту крупного пожара на складе в Кемерове

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту крупного пожара в складском помещении ООО «Сибирский центр утилизации», который произошел в Кировском районе областного центра. Во время ЧП здесь погиб 26-летний рабочий.

Сигнал об обнаружении на месте трагедии тела одного из сотрудников предприятия поступил в ведомство в 10.38 часов. По данному факту организована доследственная проверка.(подробности)

Последствия пожара в складских цехах Кемерова попали на видео

В сети появилось видео последствий пожара в производственно-складских помещениях в Кемерове, расположенные на 1-й Стахановской улице. ЧП произошло утром 2 ноября.

На опубликованных кадрах виден процесс тушения объектов промзоны. Также слышны указания, которые отдаются по рации бригадам, в частности, не допустить распространения огня на соседние здания. Судя по репликам спасателей, на территории взорвался контейнер и чуть не сгорела фура.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последствия пожара в складских цехах Кемерова попали на видео
Губернатор Кузбасса рассказал о развитии сети библиотек нового поколения в регионе
Кемеровчанин купил гаджеты в кредит и пропил их
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье
Следком проводит проверку по факту крупного пожара на складе в Кемерове
Новокузнечанка может сесть в тюрьму из-за детской коляски
На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом
Пьяный кемеровчанин набросился на вахтера с отверткой из-за замечания
В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар
Более 1000 полицейских будут обеспечивать порядок на День народного единства в Кузбассе
В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги
В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты
Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан
В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой
Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее