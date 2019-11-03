Кузбассовцев приглашают на фестиваль «Сибирская рукавичка»

СЕГОДНЯ 04:46 2019-11-03T04:46:57+03:00

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В воскресенье, 3 ноября, в музее-заповеднике «Томская писаница» пройдет фестиваль «Сибирская рукавичка». Зрителей ждет масштабная праздничная программа.

На «Томской писанице» снова организовали праздник, посвященный неотъемлемому атрибуту сибирских холодов – рукавичкам. Если у вас их почему-то нет, то на празднике можно будет приобрести вязаные изделия народных умельцев, а также поучаствовать в мастер-классах по прядению, вязанию и шитью.

В этот день пройдут конкурсы мастеров и дефиле «Вязаная мода». Будет работать релакс-зона «Самое теплое место», где все желающие смогут расслабиться на аппликаторе из сосновых шишек, оценить массаж «клубочками» и принять участие в флешмобе «Йога-шарф». Ну и, конечно, не обойдется праздник без традиционных игр и подарков.

-В этот день состоится акция «Подари тепло», - рассказали в пресс-службе музея-заповедника. - Гостям предложат купить сувенирную продукцию. Часть вырученных денег будет направлена на приобретение пледов в кемеровский пансионат для престарелых и инвалидов «Аврора».

Праздничная программа начнется в 13:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU