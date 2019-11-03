2019-11-03T04:46:57+03:00
Общество

Кузбассовцев приглашают на фестиваль «Сибирская рукавичка»

Праздник пройдет 3 ноября в музее-заповеднике «Томская писаница»
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовцев приглашают на фестиваль «Сибирская рукавичка».ФОТО: Пресс-служба АКОКузбассовцев приглашают на фестиваль «Сибирская рукавичка».ФОТО: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 ноября, в музее-заповеднике «Томская писаница» пройдет фестиваль «Сибирская рукавичка». Зрителей ждет масштабная праздничная программа.

На «Томской писанице» снова организовали праздник, посвященный неотъемлемому атрибуту сибирских холодов – рукавичкам. Если у вас их почему-то нет, то на празднике можно будет приобрести вязаные изделия народных умельцев, а также поучаствовать в мастер-классах по прядению, вязанию и шитью.

В этот день пройдут конкурсы мастеров и дефиле «Вязаная мода». Будет работать релакс-зона «Самое теплое место», где все желающие смогут расслабиться на аппликаторе из сосновых шишек, оценить массаж «клубочками» и принять участие в флешмобе «Йога-шарф». Ну и, конечно, не обойдется праздник без традиционных игр и подарков.

-В этот день состоится акция «Подари тепло», - рассказали в пресс-службе музея-заповедника. - Гостям предложат купить сувенирную продукцию. Часть вырученных денег будет направлена на приобретение пледов в кемеровский пансионат для престарелых и инвалидов «Аврора».

Праздничная программа начнется в 13:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке
Волейбольный «Кузбасс» выиграл второй матч подряд в чемпионате России
Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины при пожаре в Кемерове
Последствия пожара в складских цехах Кемерова попали на видео
Губернатор Кузбасса рассказал о развитии сети библиотек нового поколения в регионе
Кемеровчанин купил гаджеты в кредит и пропил их
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье
Следком проводит проверку по факту крупного пожара на складе в Кемерове
Новокузнечанка может сесть в тюрьму из-за детской коляски
На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом
Пьяный кемеровчанин набросился на вахтера с отверткой из-за замечания
В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар
Более 1000 полицейских будут обеспечивать порядок на День народного единства в Кузбассе
В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги
В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты
Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан
В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой
Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее