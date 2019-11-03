2019-11-03T06:10:05+03:00
Происшествия

Пожилой байкер из Кузбасса стал жертвой обмана

Мужчина хотел приобрести мотор для мотоцикла, но лишился накоплений
Екатерина РОМАНОВА
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Пожилой байкер из Кузбасса стал жертвой обманаПожилой байкер из Кузбасса стал жертвой обманаФото: Евгения ГУСЕВА
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Пожилой любитель мотоциклов хотел приобрести двигатель. Он доверился незнакомцу и потерял свои накопления.

55-летний житель Анжеро-Судженского увидел на одном из сайтов с объявлениями сообщение о том, что продается двигатель для мотоцикла. Предложения заинтересовало кузбассовца, и он тут же связался с автором этого объявления. Продавец объяснил, что готов отправить мотор посылкой только после того, как получит предоплату, причем в полном объеме.

Кузбассовец перевел деньги на счет продавца, а через несколько минут увидел, что объявление с сайта исчезло. При этом продавец перестал отвечать на звонки. Лишь после этого мужчина понял, что его обманули.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет.

- Кузбасские полицейские напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении покупок через Интернет, - предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Если во время переговоров по осуществлению сделки у вас возникли хоть малейшие сомнения в качестве товара или надежности продавца, лучше отказаться от покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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