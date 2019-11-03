В Новокузнецке разыскивают потерявшего память пенсионера
В Новокузнецке разыскивают пенсионера, который мог потерять память. О его местонахождении, на данный момент, ничего не известно.
Ориентировку в социальной сети опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они сообщили, что 73-летний Соколов Владимир Пантелеевич не выходил на связь с субботы, 2 ноября.
В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, темно-серые брюки в полоску, черные туфли и коричневую кожаную кепку.
Рост мужчины примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.
Пенсионер мог потерять память. Кроме того, волонтеры отмечает, что он не может самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Сейчас отряд ищет добровольцев, которые помогут в поисках новокузнечанина и расклеить ориентировки по городу.
Если вы желаете помочь, а также обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU