В Новокузнецке разыскивают потерявшего память пенсионера

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-03T07:26:38+03:00

Сейчас о его местонахождении ничего не известно

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке разыскивают пенсионера, который мог потерять память. О его местонахождении, на данный момент, ничего не известно.

Ориентировку в социальной сети опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они сообщили, что 73-летний Соколов Владимир Пантелеевич не выходил на связь с субботы, 2 ноября.

В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, темно-серые брюки в полоску, черные туфли и коричневую кожаную кепку.

Рост мужчины примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.

Пенсионер мог потерять память. Кроме того, волонтеры отмечает, что он не может самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Сейчас отряд ищет добровольцев, которые помогут в поисках новокузнечанина и расклеить ориентировки по городу.

Если вы желаете помочь, а также обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU