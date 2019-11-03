2019-11-03T08:57:58+03:00
Происшествия

В сгоревшем частном доме в Кемерове погибла женщина

Чтобы ликвидировать пожар, потребовались усилия 27 человек
Екатерина РОМАНОВА
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В сгоревшем частном доме в Кемерове погибла женщина. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.В сгоревшем частном доме в Кемерове погибла женщина. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Трагедией закончился пожар в одном из частных домов города Кемерово. Здесь не только сгорел дом, но и погибла его 67-летняя хозяйка.

Сигнал о том, что в частном доме на улице Таврической в Кемерово начался пожар, поступил на пульт диспетчера вечером 1 ноября, в 22:56. Очевидцы сообщали о том, что горит веранда и сам дом. На мечте работали 27 пожарных и семь единиц техники. Ликвидировать пожар удалось лишь в 23.41. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Когда огонь был потушен и пожарные обследовали дом, они обнаружили в одной из комнат тело 67-летней хозяйки дома, - об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели женщины и точные причины возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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