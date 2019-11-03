2019-11-03T13:47:08+03:00
Происшествия

11-летняя девочка попала под колеса автомобиля в кузбасском городе

Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе
Екатерина РОМАНОВА
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11-летняя девочка попала под колеса автомобиля в кузбасском городе. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД города Белово.11-летняя девочка попала под колеса автомобиля в кузбасском городе. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД города Белово.
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Маленькая девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Увы, это не спасло ее от недобросовестной автолюбительницы. Та сбила ребенка прямо на «зебре».

11-летняя жительница города Белово переходила дорогу по пешеходному переходу неподалеку от дома №25 по улице Октябрьской. В это же время по дороге ехала женщина-водитель 1948 года рождения на автомобиле Renault Kaptur. Женщина не успела остановиться и сбила ребенка прямо на переходе.

- В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Белово. - Госавтоинспекция обращается ко взрослым: будьте предельно внимательны, от ваших действий зависит жизнь и здоровье детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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