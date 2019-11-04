Два брата из Новокузнецка устроили поножовщину из-за девушки

СЕГОДНЯ 03:28 2019-11-04T03:28:08+03:00

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Ревность толкнула одного из двух братьев на преступление. Он не смог сдержаться, когда его младший родственник проявил чуть больше положенного внимания к его девушке, и взялся за нож.

Двое братьев в один из сентябрьских дней распивали спиртное в Заводском районе. Отдых не задался: старший из братьев приревновал младшего к своей девушке. Миром решить дело не удалось, тогда старший взял на кухне нож и подошел к младшему. Он нанес несколько ударов в области груди.

К счастью, и скорая, и полиция подоспели вовремя. Младшего брата доставили в больницу, а старшего – к следователю. Пока потерпевшего лечили, с обвиняемым работали следователи. Сейчас младший брат уже выписался из больницы, а вот старшему в скором времени придется предстать перед судом.

- Фигурант уголовного дела свою вину признал в полном объеме. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Примечательно, что мужчина совершил тяжкое преступление в период не снятой и непогашенной судимости, - цитирует слова старшего следователя СО по городу Новокузнецку Никиты Кравченко новостной портал city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU