Жительница кузбасского города ради покупки духов ограбила старушку

СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-04T06:35:39+03:00

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42-летняя жительница Анжеро-Судженска воспользовалась ситуацией и похитила у пенсионерки все деньги, которые были у той в сумочке. Добычу она потратила на парфюмерию и алкоголь.

Пожилая жительница Анжеро-Судженска чувствовала себя не очень хорошо, поэтому попросила 42-летнюю женщину проводить ее до магазина. Та согласилась, а по дороге заметила, что у 68-летней пенсионерке в сумке лежат деньги. Незаметно достать из их сумочки не составило труда, и лже-помощница похитила у старушки пять тысяч рублей. Деньги она потратила на парфюмерию и алкоголь.

Вот только долго наслаждаться покупками женщине не пришлось. Вскоре стражи порядка установили личность похитительницы денег, задержали ее и доставили в полицию.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU