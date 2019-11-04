2019-11-04T10:04:35+03:00
Общество

Кузбасский водитель за одно нарушение получил двойной штраф

Он затонировал передние стекла
Яна ПОПОВА
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Кузбасский водитель за одно нарушение получил двойной штраф.ФОТО: ГИБДДКузбасский водитель за одно нарушение получил двойной штраф.ФОТО: ГИБДД
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В Кузбассе водитель за одно нарушение получил двойной штраф. Он затонировал лобовое стекло.

В Единый день безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry. Даже визуально процент светопропускания передних стекол был выше допустимых пределов.

При этом водителю машины в августе этого года выдавалось требование снять тонировку с передних стекол. Однако после первой встречи с инспекторами ДПС мужчина этого не сделал.

– В этот раз в связи с неисполнением законного требования сотрудника полиции наказание для водителя оказалось жестче: штраф за тонировку – 500 рублей и административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…», – дополняют в отделе ГИБДД.

После мужчину доставили в полицию, где он провел ночь, а на утро судья Центрального районного суда вынес решение. Сотрудники ведомства выписали виновнику наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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