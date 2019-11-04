Кузбасский водитель за одно нарушение получил двойной штраф
В Кузбассе водитель за одно нарушение получил двойной штраф. Он затонировал лобовое стекло.
В Единый день безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry. Даже визуально процент светопропускания передних стекол был выше допустимых пределов.
При этом водителю машины в августе этого года выдавалось требование снять тонировку с передних стекол. Однако после первой встречи с инспекторами ДПС мужчина этого не сделал.
– В этот раз в связи с неисполнением законного требования сотрудника полиции наказание для водителя оказалось жестче: штраф за тонировку – 500 рублей и административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…», – дополняют в отделе ГИБДД.
После мужчину доставили в полицию, где он провел ночь, а на утро судья Центрального районного суда вынес решение. Сотрудники ведомства выписали виновнику наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU