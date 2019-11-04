Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-04T10:21:12+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей области с Днем народного единства. Праздник отмечается 4 ноября.

Обращаясь к кузбассовцам, Сергей Цивилев вспомнил об истоках праздника. Они восходят к 1612 году, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сумели преодолеть разногласия, объединились и отстояли независимость страны, положили конец смуте и дали жизнь новому сильному государству.

-Кузбасс – это маленькая страна, в которой в мире и согласии живут русские и татары, немцы, армяне, чуваши, шорцы и телеуты… Все мы разные. Но едины наши помыслы и воля, любовь к Отечеству и дому, - отметил губернатор.

Также он пожелал всем жителям здоровья, мира и благополучия.

-Пусть День народного единства вдохновит вас на масштабные свершения и добрые дела. Пусть вековые традиции, богатая история и уникальная культура, как бесценное наследие, передаются новым поколениям россиян, - написал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU