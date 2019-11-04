2019-11-04T14:52:15+03:00
Общество

Схема движения 20 автобусов и троллейбусов изменится из-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке

По новым маршрутам транспорт будет ходить с 5 ноября
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Из-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке изменится схема движения 20 автобусов и троллейбусовИз-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке изменится схема движения 20 автобусов и троллейбусовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке из-за реконструкции проспекта Металлургов изменится схема движения городского транспорта. По-новому автобусы и троллейбусы начнут ходить с 5 ноября.

Напомним, что из-за дорожных работ проспект Металлургов перекрыт для движения городского транспорта на участке от проспекта Пионерского до улицы Кирова. В связи с эти власти предусмотрели ряд мероприятий, которые позволят жителям комфортно передвигаться на общественном транспорте. Как сообщили в УТиС города Новокузнецка, на части проспекта Кузнецкстроевского появится выделенная полоса для общественного транспорта, а на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кирова в районе дома №29 обустроят временную остановку.

Кроме того, изменены схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов. На первом этапе проведения работ это касается следующих маршрутов:

Троллейбус:

-Троллейбусный маршрут №1 по временному маршруту «проспект Октябрьский – Вокзал – Театр Металлургов – Ярославская» в прямом и обратном направлении по проспект Курако;

Троллейбусный маршрут №6 по временному маршруту «Левый берег – ГИБДД – Театр Металлургов – Вокзал – Левый берег» по проспект Курако;

Троллейбусный маршрут №6а «Левый берег – Вокзал - Театр Металлургов – ГИБДД - Левый берег» по проспект Курако.

Автобус:

Автобусные маршруты: № 7 «Ж/д Вокзал (проспект Курако) - Молодость Запсиба»;

№ 81 «Молодость Запсиба → Ж/д Вокзал:

Направление:

Молодость Запсиба – Вокзал: Металлургов - Орджоникидзе – Кузнецкстроевский – Кирова – Металлургов – Кутузова – Курако.

Вокзал - Молодость Запсиба: Металлургов – Кирова – Кузнецкстроевский - Орджоникидзе – Металлургов.

Автобусный маршрут № 80А «Молодость Запсиба - Ж/д Вокзал (Ильинская)»

Направление:

Вокзал - Молодость Запсиба: Бардина – Кузнецкстроевский – Орджоникидзе – Металлургов.

Молодость Запсиба - Ж/д Вокзал: Металлургов - Орджоникидзе – Кузнецкстроевский – Бардина – Кутузова – Курако

Автобусный маршрут № 54 «Телецентр - Нижняя колония»

Направление:

В сторону Телецентра (Ж/Д вокзала): с улицы Музейной по проспект Курако

В сторону Нижней колонии (Площадь Побед): проспект Курако – Музейная

Автобусные маршруты: № 53 «Ж/д вокзал → АЗС (Бунгур)»; № 57 «Ж/д вокзал → Веры Соломиной»

Направление:

В сторону Ж/Д Вокзала: Рудокопровая – Курако.

В сторону Площади Побед: Курако – Музейная - Рудокопровая.

Автобусные маршруты: № 15 «Трест КМС - Ж/д вокзал», № 35 «Авторынок - 13-й микрорайон», № 35А «Авторынок - 18-й квартал», № 88 «СШМНУ - ЦВТИ»

Направление:

В сторону Ж/Д Вокзал: Металлургов – Орджоникидзе - Кузнецкстроевский – Кирова - Металлургов

В сторону Заводского района: Металлургов – Кирова – Кузнецкстроевский – Орджоникидзе – Металлургов

Автобусные маршруты: № 47 «Томусинская - Трест КМС», № 47А «Томусинская - 18-й квартал»

Направление:

В сторону Заводского района: Кирова – Кузнецкстроевский – Орджоникидзе – Металлургов.

В сторону Орджоникидзевского района: Металлургов – Орджоникидзе – Кузнецкстроевский – Кирова;

Автобусные маршруты № 62 «Левый берег → Лизы Чайкиной», № 62А «Левый берег → Планета»:

Направление:

В сторону Лизы Чайкиной: Вокзал – Металлургов – Кирова – Кузнецкстроевский

В сторону Левый берег: Кузнецкстроевский – Кирова – Металлургов – Вокзал.

Автобусный маршрут № 90 «Ж/д Вокзал (Ильинская) → Космонавтов»

Направление:

В сторону Космонавтов: Курако – Театральный проезд – Орджоникидзе – Металлургов.

В сторону Ж/д Вокзала: Металлургов – Орджоникидзе – переулок Майский - Музейная – Курако

Автобусный маршрут № 94 «Левый берег - Космонавтов»

Направление:

В сторону Космонавтов: улица Кирова – улица Тольятти – проспект Ермакова – улица Павловского - улица Ноградская и далее по маршруту;

В сторону Левого берега: улица Ноградская – улица Павловского – проспект Ермакова – улица Тольятти – улица Кирова.

Автобусный маршрут № 345 «Абашево - Ярославская»

Направление:

Остановка Ярославская: Кирова – Курако – проезд Театральный – Орджоникидзе – Металлургов – проспект Строителей – далее по маршруту;

Абашево: Строителей – Площадь Побед – проспект Курако - улица Кирова – далее по маршруту.

Дополнительную информацию о движении общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии единой диспетчерской службы МКУ ЦДС: 8 (384-3) 74-01-95

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженцы Кузбасса взяли Кубок России по хоккею с мячом
Сухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в Кузбассе
В Кузбассе дефицит любви: составлен рейтинг самых любвеобильных регионов
Сотрудники МЧС поздравили кузбассовцев необычным флешмобом
Ради смеха: кузбассовец хранил марихуану у себя в доме
Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем народного единства
Кузбасский водитель за одно нарушение получил двойной штраф
Кузбасский госпиталь для ветеранов войн оштрафовали за многочисленные нарушения
Жительница кузбасского города ради покупки духов ограбила старушку
Поиски пропавшего новокузнечанина в клетчатой рубашке прекращены
Миша Алоян проведет бой в Кемерове
Два брата из Новокузнецка устроили поножовщину из-за девушки
Научно-исследовательский палеонтологический центр откроется в Кемерове
11-летняя девочка попала под колеса автомобиля в кузбасском городе
Кузбассовцы готовы заплатить 10 тысяч рублей за пожилую собаку
«Заколдованный перекресток»: две легковушки не поделили дорогу в Кемерове
Погода на День народного единства в Кузбассе: ясно, но прохладно
В сгоревшем частном доме в Кемерове погибла женщина
Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Кузбассе
В Новокузнецке разыскивают потерявшего память пенсионера
В Кемерове водитель сбил человека на зебре и скрылся
Пожилой байкер из Кузбасса стал жертвой обмана