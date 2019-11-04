Схема движения 20 автобусов и троллейбусов изменится из-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-04T14:52:15+03:00

Из-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке изменится схема движения 20 автобусов и троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По новым маршрутам транспорт будет ходить с 5 ноября

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке из-за реконструкции проспекта Металлургов изменится схема движения городского транспорта. По-новому автобусы и троллейбусы начнут ходить с 5 ноября.

Напомним, что из-за дорожных работ проспект Металлургов перекрыт для движения городского транспорта на участке от проспекта Пионерского до улицы Кирова. В связи с эти власти предусмотрели ряд мероприятий, которые позволят жителям комфортно передвигаться на общественном транспорте. Как сообщили в УТиС города Новокузнецка, на части проспекта Кузнецкстроевского появится выделенная полоса для общественного транспорта, а на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кирова в районе дома №29 обустроят временную остановку.

Кроме того, изменены схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов. На первом этапе проведения работ это касается следующих маршрутов:

Троллейбус:

-Троллейбусный маршрут №1 по временному маршруту «проспект Октябрьский – Вокзал – Театр Металлургов – Ярославская» в прямом и обратном направлении по проспект Курако;

Троллейбусный маршрут №6 по временному маршруту «Левый берег – ГИБДД – Театр Металлургов – Вокзал – Левый берег» по проспект Курако;

Троллейбусный маршрут №6а «Левый берег – Вокзал - Театр Металлургов – ГИБДД - Левый берег» по проспект Курако.

Автобус:

Автобусные маршруты: № 7 «Ж/д Вокзал (проспект Курако) - Молодость Запсиба»;

№ 81 «Молодость Запсиба → Ж/д Вокзал:

Направление:

Молодость Запсиба – Вокзал: Металлургов - Орджоникидзе – Кузнецкстроевский – Кирова – Металлургов – Кутузова – Курако.

Вокзал - Молодость Запсиба: Металлургов – Кирова – Кузнецкстроевский - Орджоникидзе – Металлургов.

Автобусный маршрут № 80А «Молодость Запсиба - Ж/д Вокзал (Ильинская)»

Направление:

Вокзал - Молодость Запсиба: Бардина – Кузнецкстроевский – Орджоникидзе – Металлургов.

Молодость Запсиба - Ж/д Вокзал: Металлургов - Орджоникидзе – Кузнецкстроевский – Бардина – Кутузова – Курако

Автобусный маршрут № 54 «Телецентр - Нижняя колония»

Направление:

В сторону Телецентра (Ж/Д вокзала): с улицы Музейной по проспект Курако

В сторону Нижней колонии (Площадь Побед): проспект Курако – Музейная

Автобусные маршруты: № 53 «Ж/д вокзал → АЗС (Бунгур)»; № 57 «Ж/д вокзал → Веры Соломиной»

Направление:

В сторону Ж/Д Вокзала: Рудокопровая – Курако.

В сторону Площади Побед: Курако – Музейная - Рудокопровая.

Автобусные маршруты: № 15 «Трест КМС - Ж/д вокзал», № 35 «Авторынок - 13-й микрорайон», № 35А «Авторынок - 18-й квартал», № 88 «СШМНУ - ЦВТИ»

Направление:

В сторону Ж/Д Вокзал: Металлургов – Орджоникидзе - Кузнецкстроевский – Кирова - Металлургов

В сторону Заводского района: Металлургов – Кирова – Кузнецкстроевский – Орджоникидзе – Металлургов

Автобусные маршруты: № 47 «Томусинская - Трест КМС», № 47А «Томусинская - 18-й квартал»

Направление:

В сторону Заводского района: Кирова – Кузнецкстроевский – Орджоникидзе – Металлургов.

В сторону Орджоникидзевского района: Металлургов – Орджоникидзе – Кузнецкстроевский – Кирова;

Автобусные маршруты № 62 «Левый берег → Лизы Чайкиной», № 62А «Левый берег → Планета»:

Направление:

В сторону Лизы Чайкиной: Вокзал – Металлургов – Кирова – Кузнецкстроевский

В сторону Левый берег: Кузнецкстроевский – Кирова – Металлургов – Вокзал.

Автобусный маршрут № 90 «Ж/д Вокзал (Ильинская) → Космонавтов»

Направление:

В сторону Космонавтов: Курако – Театральный проезд – Орджоникидзе – Металлургов.

В сторону Ж/д Вокзала: Металлургов – Орджоникидзе – переулок Майский - Музейная – Курако

Автобусный маршрут № 94 «Левый берег - Космонавтов»

Направление:

В сторону Космонавтов: улица Кирова – улица Тольятти – проспект Ермакова – улица Павловского - улица Ноградская и далее по маршруту;

В сторону Левого берега: улица Ноградская – улица Павловского – проспект Ермакова – улица Тольятти – улица Кирова.

Автобусный маршрут № 345 «Абашево - Ярославская»

Направление:

Остановка Ярославская: Кирова – Курако – проезд Театральный – Орджоникидзе – Металлургов – проспект Строителей – далее по маршруту;

Абашево: Строителей – Площадь Побед – проспект Курако - улица Кирова – далее по маршруту.

Дополнительную информацию о движении общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии единой диспетчерской службы МКУ ЦДС: 8 (384-3) 74-01-95

ИСТОЧНИК KP.RU