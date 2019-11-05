СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-05T06:27:14+03:00

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Убийство экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попало и на камеры наблюдения. Видео сделано одной из камер наблюдения - с другого ракурса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1096" height="712" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741859" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео момента убийства экс-главы Киселевска.ВИДЕО: соцсети

На записи видно, как Лаврентьев вместе с работником идет по двору своего дома. В это же время начинается перестрелка. Люди, стараясь укрыться от нападения, разбегаются. Это уже второе видео с камер наблюдения. Сделано оно с иного ракурса, чем первое.

Ранее сообщалось, что 59-летний бывший чиновник был убит в ночь на 1 ноября возле своего дома. Свидетель, находившийся в тот вечер в доме экс-мэра, утверждает: на территории был замечен неизвестный человек, одетый в камуфляжную форму, на лице у него была черная маска. Соратники Лаврентьева не исключают, что убийство экс-мэра могли заказать недоброжелатели.

ИСТОЧНИК KP.RU