Военнослужащие выстроили кемеровских школьников в живую звезду

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-05T10:35:31+03:00

Военнослужащие сделали из кемеровских школьников живую звезду.ФОТО: управление Росгвардии по Кемеровской области

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Управление Росгвардии Кемеровской области решило организовать необычный флешмоб и привлекло к этому школьников. Из учащихся выстроили настоящую живую звезду.

Военнослужащие отряда спецназначения «Кузбасс» и ученики школы № 74 в честь Дня народного единства организовали массовый флешмоб. Акцию инициировали воспитанники 1-го юнармейского разведвзвода имени Героя России старшего лейтенанта Сергея Цветкова. Ребята предложили росгвардейцам создать живой символ единства в виде пятиконечной звезды.

- Корректировка построения велась с крыши одного из девятиэтажных домов жилого сектора войсковой части, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - В композицию выстроилось более 400 военнослужащих вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU