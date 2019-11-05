2019-11-05T10:35:31+03:00
Общество

Военнослужащие выстроили кемеровских школьников в живую звезду

Росгвардия Кузбасса отметила День народного единства необычным флешмобом
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Военнослужащие сделали из кемеровских школьников живую звезду.ФОТО: управление Росгвардии по Кемеровской областиВоеннослужащие сделали из кемеровских школьников живую звезду.ФОТО: управление Росгвардии по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Управление Росгвардии Кемеровской области решило организовать необычный флешмоб и привлекло к этому школьников. Из учащихся выстроили настоящую живую звезду.

Военнослужащие отряда спецназначения «Кузбасс» и ученики школы № 74 в честь Дня народного единства организовали массовый флешмоб. Акцию инициировали воспитанники 1-го юнармейского разведвзвода имени Героя России старшего лейтенанта Сергея Цветкова. Ребята предложили росгвардейцам создать живой символ единства в виде пятиконечной звезды.

- Корректировка построения велась с крыши одного из девятиэтажных домов жилого сектора войсковой части, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - В композицию выстроилось более 400 военнослужащих вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За месяц в Кемерове эвакуировали почти 240 машин
Зима близко: синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
Прицельный удар по почкам: кемеровские врачи освоили щадящий метод удаления камней
В Рудничном районе Кемерова построят новый скейт-парк
Кузбассовцев предупредили о кибермошенничествах
Кемерово признан столицей событийного туризма
Женщина отсудила у кузбасской больницы 700 тысяч рублей
Навигатор выдал похитителей грузовика в Мысках
Появилось новое видео момента убийства экс-главы Киселевска
Охранник кузбасского вокзала удивил пассажиров
Мужчина без ноги на инвалидной коляске пропал в Новокузнецке
Схема движения 20 автобусов и троллейбусов изменится из-за ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке
Уроженцы Кузбасса взяли Кубок России по хоккею с мячом
Сухо, но холодно: синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день в Кузбассе