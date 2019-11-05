Военнослужащие выстроили кемеровских школьников в живую звезду
Управление Росгвардии Кемеровской области решило организовать необычный флешмоб и привлекло к этому школьников. Из учащихся выстроили настоящую живую звезду.
Военнослужащие отряда спецназначения «Кузбасс» и ученики школы № 74 в честь Дня народного единства организовали массовый флешмоб. Акцию инициировали воспитанники 1-го юнармейского разведвзвода имени Героя России старшего лейтенанта Сергея Цветкова. Ребята предложили росгвардейцам создать живой символ единства в виде пятиконечной звезды.
- Корректировка построения велась с крыши одного из девятиэтажных домов жилого сектора войсковой части, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - В композицию выстроилось более 400 военнослужащих вместе с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU