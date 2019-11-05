В Рудничном районе Кемерова построят новый скейт-парк
В Кемерове завершилось очередное публичное голосование по вопросам благоустройства городской среды. В ходе онлайн-опроса горожан просили выбрать место для новой экстрим-площадки.
В областном центре в следующем году будет установлен новый комплекс для занятий экстремальными видами спорта, сообщили в городской мэрии. Он разместится в сквере «Дружба народов» в Рудничном районе.
Всего в голосовании на официальном сайте города было предложено восемь общественных территорий. В нем приняли участие 10 727 человек. Сквер «Дружба народов» как место для обустройства скейт-парка набрало 35 процентов голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU