2019-11-05T10:49:02+03:00
Общество

Зима близко: синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег

В Кемеровском гидрометцентре дали прогноз погоды на неделю
Ирина АВТУШКО
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Зима близко: синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снегЗима близко: синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снегФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег. Это произойдет уже на текущей неделе.

В ночь на среду, 6 ноября, по области столбики термометра зафиксируют -3…-8 градусов мороза, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. В четверг будет немного теплее: ночью по области ожидается -4…+1 градуса, днем – от 0 до +5 градусов. Дождей и снега жители региона и в этот раз могут не опасаться.

Пятница окажется самым теплым днем на неделе. В ночное время термометры покажут -2…-7 градусов, днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. Ветер в этот день усилится: днем порывы будут достигать 12-15 метров в секунду, ночью – 17-20 метров. Ночью по всей области пройдут небольшие, а местами умеренные осадки, днем же осадки ожидаются только по северу Кузбасса.

В субботу в области заметно похолодает, ночью столбики термометра опустятся до -10…-15 градусов, днем потеплеет до -2…-7 градусов. Днем ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду, местами пройдет умеренный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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